В ЕС принят новый план по защите интеллектуальной собственности

Совет ЕС одобрил во вторник новый план действий таможенных служб Евросоюза по борьбе против нарушений прав интеллектуальной собственности, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

"Он позволит обеспечить эффективный контроль над соблюдением прав интеллектуальной собственности; бороться против торговли товарами, нарушающими такие права, на протяжении всей международной цепи поставок и укрепить сотрудничество в данной области с Европейской обсерваторией по нарушениям прав интеллектуальной собственности, а также с соответствующими органами наказания", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

В коммюнике отмечается, что этот план распространяется на период 2018-2022 годов.

Совет поручил Европейской комиссии разработать к весне 2019 года "дорожную карту" по реализации нового плана и отслеживать эту реализацию, представляя ежегодные отчеты.