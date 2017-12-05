Еврокомиссар Эттингер рассказал о приоритетных задачах ЕС на ближайшие годы

Приоритетными задачами ЕС на ближайшие годы являются организация собственной обороны и безопасности, решение миграционного кризиса и развитие науки и инноваций, однако после выхода Великобритании из ЕС для реализации этих целей необходимо увеличить инвестиции и перераспределить существующие бюджеты, заявил в понедельник вечером еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер.

Он принял участие в конференции "Европейская солидарность: какова цена?", которая прошла в Берлине при поддержке представительства ФРГ в Еврокомиссии, организации "Europa-Union Deutschland" и профсоюза DBB.

Европе пора повзрослеть

"Америка прежде всего" (предвыборный лозунг нынешнего президента США Дональда Трампа – ред.) означает, что Европа "на втором месте", "на третьем месте" или "вообще нигде". Мы должны, наконец, повзрослеть, Европа должна, наконец, повзрослеть. Что означает дружба с Америкой, если она (Европа) остается одна в решение больших задач, в частности, по обеспечению безопасности внешней и внутренней, по организации обороноспособности? Поэтому мы предлагаем европейскую стандартизацию родов вооружения, проведение соответствующих европейских закупок", — заявил еврокомиссар.

По его словам, он мечтает о создании единой европейской армии, "о европейских ВС, которые сообща несут ответственность за поддержание демократии, прав человека и свободы в Европе и в зарубежных миссиях". Для создания подобных сил нет необходимости увеличивать военные инвестиции "на 100 миллиардов евро, достаточно будет и 20 миллиардов, если они будут координированы и инвестированы в Европе", считает Эттингер.

В то же время еврокомиссар выразил сомнение в том, что члены ЕС "готовы к такой координации в обороне". По словам Эттингера, национальные правительства руководствуются собственными интересами, "хотят быть сильными" в своих странах, а не в Брюсселе.

Европа должна делиться

Еще одной приоритетной задачей, которая стоит перед ЕС, является миграционный кризис, считает еврокомиссар.

"Как бы ни важны были задачи, связанные с беженцами в 2015, 2016, 2017 годах, мы должны говорить о проблеме беженцев в 2025 году. Они давно родились, им 6, 8, 10, 12 лет. Они живут в Мали, Нигере, Ливии, Египте, Эритрее, Палестине, Ираке, Сирии, Афганистане… Они хотят остаться дома при условии, что дома будет мир, немного перспективы для детей и внуков. А мы должны, наконец, научиться культуре дележа", — сказал Эттингер, добавив, что до тех пор, "пока у людей дома или в соседних странах не будет перспективы, они будут ехать к нам".

По словам еврокомиссара, именно эти вопросы должны обсуждаться сегодняшними политиками, а не "материнская пенсия или страхование".

Наука и деньги

Что касается расходов ЕС на науку и инновации, то финансирование в этих областях, по словам Эттингера, "нужно немедленно увеличить". В настоящее время эти инвестиции составляют в Германии 3% от ВВП, в ЕС — 2%, а в Италии — 1%, "и это все, что нужно знать о будущем", сказал еврокомиссар.

Таким образом, сказал Эттингер, перед Европой ставятся все новые задачи в сфере защиты границ, обороны, политики развития, науки и исследований. После выхода Великобритании из ЕС европейский бюджет структурно потеряет от 10 до 13 миллиардов евро ежегодно. В этой связи Эттингер выступил с предложением "заткнуть "дыры" от Brexit на 50% за счет сокращения существующего бюджета, на 50% — за счет свежих денег". При этом "новые задачи и расходы в этой связи реализовать на 80% за счет свежих денег, на 20% — за счет перераспределения существующего бюджета", сказал Эттингер.

В качестве примера отрасли, которая съедает огромный бюджет, Эттингер привел сельское хозяйство, на которое ЕС выделяет почти 60 миллиардов евро в год. Реформирование сельского хозяйства, процессов коммуникации и согласования должно привести к сокращению бюджета, однако еврокомиссар предостерег от развала отрасли.