В школах стран ЕС прекратят продажу напитков с сахаром

С 2018 года в общеобразовательных школьных заведениях стран Евросоюза детям и подросткам не будут продавать безалкогольные напитки - так называемые soft drinks, которые содержат сахар. Об этом сообщили в европейской ассоциации Unesda, объединяющей производителей безалкогольных напитков.

"Европейские производители безалкогольных напитков прекращают в 2018 году продажу напитков с содержанием сахара в общеобразовательных школах на территории ЕС", - отмечается в сообщении.

Эта инициатива не касается фруктовых соков и природных минеральных вод.