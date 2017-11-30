Последнее обновление: 30.11.2017 14:55

В школах стран ЕС прекратят продажу напитков с сахаром

С 2018 года в общеобразовательных школьных заведениях стран Евросоюза детям и подросткам не будут продавать безалкогольные напитки - так называемые soft drinks, которые содержат сахар. Об этом сообщили в европейской ассоциации Unesda, объединяющей производителей безалкогольных напитков.

"Европейские производители безалкогольных напитков прекращают в 2018 году продажу напитков с содержанием сахара в общеобразовательных школах на территории ЕС", - отмечается в сообщении.

Эта инициатива не касается фруктовых соков и природных минеральных вод.

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