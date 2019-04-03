ЕС призывает все страны присоединиться к полному запрету мин

По случаю Международного дня просвещения по минной безопасности и помощи в противоминной деятельности ЕС призвал все страны присоединиться к Международной конвенции по запрещению мин противопехотных мин и запретить использование, хранение, производство и распространение этого оружия. Соответствующее заявление пресс-секретаря ЕС обнародовано на сайте Службы внешних действий Евросоюза.

"Европейский Союз уже длительное время является ключевым донором противоминных действий по всему миру, он оказывает помощь в разных сферах - в разминировании, разъяснении существующих рисков, в поддержке жертвам, в уничтожении запасов мин, исследованиях и развитии в области обнаружения мин и их обезвреживания . За прошедшие пять лет мы оказали помощь в противоминных мероприятиях на сумму более 250 миллионов евро в 26 странах, пораженных минами, включая Боснию и Герцеговину, Чад, Колумбию, Ирак, Лаос, Ливан, Ливию, Мьянму, Сомали, Сирию, Турцию и Украину", - говорится в сообщении.

В заявлении ЕС подчеркивается, что в этом году будет отмечаться 20-я годовщина введения в действие Конвенции по запрещению противопехотных мин, к которой уже присоединились 164 государства. С тех пор 30 стран были объявлены свободными от мин, были обезврежены более 50 миллионов мин, находившихся на складах, была на практике остановлена любая торговля противопехотными минами. Такие действия имели прямой результат в виде сохранения многих тысяч человеческих жизней.

"Все страны-члены ЕС являются участниками этой Конвенции, и ЕС единодушно в требованиях о запрещении использования, хранения, производства и распространения противопехотных мин. Конвенция является примером того, за что выступает Европейский Союз: международный порядок на основе закона, который исходит из уважения к правам человека и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении представителя ЕС.

Так называемая Оттавская конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении вступила в силу 1 марта 1999 года. Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке.