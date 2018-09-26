S&P 500 снизился вслед за акциями производителей чипов и коммунальных компаний

Американский фондовый индекс S&P 500 снизился по итогам торгов вторника вслед за акциями производителей микросхем и коммунальных предприятий, которые подешевели на фоне понижений рейтингов и в преддверии ожидаемого повышения ставки ФРС, нивелировав рост акций энергетического сектора.

Индекс финансового сектора S&P 500, включая чувствительные к повышению ставки банковские акции, упал на 0,38 процента в преддверии повышения ставки ФРС, которое ожидается в среду. Индекс сектора коммунальных услуг опустился на 1,22 процента.

В то же время индекс энергетического сектора S&P 500 поднялся на 0,57 процента на фоне роста цен на нефть до пика четырех лет.

Индекс сектора второстепенных товаров и услуг вырос на 0,59 процента.

Филадельфийский индекс полупроводников снизился на 1,70 процента, оказав давление на индекс технологического сектора S&P 500, после того как брокерские фирмы Raymond James и KeyBanc понизили рейтинг акций ряда производителей микросхем. Бумаги Intel подешевели на 2,13 процента.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones снизился на 0,26 процента до 26.492,21 пункта, индекс S&P 500 потерял на 0,13 процента, опустившись до 2.915,56 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,18 процента до 8.007,47 пункта. Наибольшую поддержку Nasdaq оказали акции Amazon.com Inc, которые подорожали на 2,08 процента.

В ходе торгов после официального закрытия биржевой сессии бумаги Nike Inc подешевели на 2,89 процента, после того как компания представила квартальные результаты.