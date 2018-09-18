Американская и японская нацвалюты дешевеют на фоне торговых споров США и Китая

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США и японская иена дешевеют по отношению к большинству валют развитых и развивающихся стран на фоне нерешенных торговых разногласий.

Евро к 9:36 стоил $1,1704 по сравнению с $1,1683 на закрытие торгов в Нью-Йорке во понедельник.

Курс доллара к японской нацвалюте поднялся к 9:37 на 0,33% - до 112,22 иены со 111,85 накануне.

Евро на то же время подорожал на 0,51% - до 131,41 иены против 130,68 иены накануне.

В ночь на вторник президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру ввести новые пошлины на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Министр торговли Китая Чжун Шань заявил, что в торговой войне не может быть победителей, и сотрудничество между КНР и США является единственно правильным решением торговых споров. "Односторонний подход и протекционизм США влияют на интересы как США, так и Китая", - сказал он.

В ходе беседы с представителями иностранных компаний министр также пообещал, что Китай продолжит открывать экономику и совершенствовать условия ведения бизнеса.

На этой неделе трейдеры ждут заседания Банка Японии, которое завершится 19 сентября. По оценкам аналитиков, Банк Японии сохранит неизменными параметры кредитно-денежной политики и, вероятно, не станет менять их прежде, чем сможет оценить последствия очередного повышения налога на потребление.

Австралийский доллар дорожает по отношению к большинству валют, в том числе на 0,46% к доллару США и на 0,8% к иене.

Резервный банк Австралии итогам сентябрьского заседания сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 1,5% из-за слабой инфляции и медленного роста средней заработной платы в стране. Ставка остается на этом уровне уже больше двух лет. Внешнеторговая политика США продолжает служить источником неопределенности, объявил во вторник австралийский ЦБ.

Турецкая лира подешевела на 0,8% к доллару и на 1% к евро. Накануне в СМИ появились сообщения о том, что власти Турции планируют создать банк проблемных активов, чтобы защитить банковский сектор. По оценкам аналитиков, доля проблемных кредитов в ближайшее время может вырасти с 3% до 4% от общего объема портфеля. С конца мая сумма таких кредитов увеличилась почти на 20%, превысив $13 млрд к началу сентября.