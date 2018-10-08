Нефть дешевеет в понедельник на заявлениях представителей Саудовской Аравии о готовности компенсировать сокращение поставок топлива из Ирана за счет свободных мощностей.

Как заявил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, его страна в настоящее время добывает близкие к рекорду 10,7 млн баррелей нефти в сутки и при необходимости может увеличить показатель на 1,3 млн б/с. Кроме того, по его словам, власти Саудовской Аравии и Кувейта близки к соглашению по поводу возобновления добычи на двух совместно разрабатываемых месторождениях, потенциальная добыча которых составляет 500 тыс. б/с.

Тем временем источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа, сообщают, что власти США ведут переговоры с государствами, которые хотят продолжать закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против страны 4 ноября.

В частности, для некоторых стран может быть сделано исключение, и им будет разрешено импортировать нефть из Ирана. Ранее власти Штатов исключали такую возможность.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 подешевели на $0,79 (0,94%) - до $83,37 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,55 (0,74%) - до $73,79 за баррель.

По итогам торгов 5 октября стоимость декабрьского контракта на нефть марки Brent снизилась на $0,42 (0,5%) и составила $84,16 за баррель. Ноябрьский фьючерс на WTI подрос - до $74,34 за баррель.