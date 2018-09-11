Последнее обновление: 11.09.2018 10:37

Нефть Brent начинает торги в плюсе, котировки WTI малоподвижны

Категории: Нефть Цены

Цены на маркерный сорт нефти Brent сдержанно растут утром во вторник, сохраняя поддержку от антииранских санкций, тогда как котировки WTI малоподвижны.

К 8.25 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,21 процента до $77,53 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $67,57 за баррель, что на 0,04 процента выше предыдущего закрытия.

Разница в цене между бенчмарком на североамериканском рынке, нефтью WTI, и европейским эталоном Brent сегодня превышает $10 за баррель – максимальный уровень с июня.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась у отметки 501,0 юаня за баррель.

Дальнейший рост нефтяных котировок сдерживают ожидания наращивания добычи сырья крупнейшими нефтепроизводителями накануне вступления в силу санкций США против энергетического сектора Ирана, считают аналитики.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование