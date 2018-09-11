Нефть Brent начинает торги в плюсе, котировки WTI малоподвижны

Цены на маркерный сорт нефти Brent сдержанно растут утром во вторник, сохраняя поддержку от антииранских санкций, тогда как котировки WTI малоподвижны.

К 8.25 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,21 процента до $77,53 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $67,57 за баррель, что на 0,04 процента выше предыдущего закрытия.

Разница в цене между бенчмарком на североамериканском рынке, нефтью WTI, и европейским эталоном Brent сегодня превышает $10 за баррель – максимальный уровень с июня.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась у отметки 501,0 юаня за баррель.

Дальнейший рост нефтяных котировок сдерживают ожидания наращивания добычи сырья крупнейшими нефтепроизводителями накануне вступления в силу санкций США против энергетического сектора Ирана, считают аналитики.