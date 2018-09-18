Нефть начинает торги в минусе при обострении торгового конфликта США и Китая

Цены на нефть снижаются утром во вторник из-за обострения торгового конфликта США и Китая, грозящего ударить по спросу на сырьё.

К 9.23 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,50 процента до $77,66 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $68,67 за баррель, что на 0,35 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась у отметки 503,0 юаня за баррель.

Торговый конфликт Вашингтона и Пекина продолжает обостряться, поскольку стороны не желают идти на уступки: президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт китайских товаров стоимостью около $200 миллиардов.

США и Китай – две крупнейшие экономики мира, а также крупнейшие потребители нефти, и эксперты в отрасли опасаются, что неутихающие противоречия обеих стран могут ударить по спросу на сырьё в них.

От дальнейшего снижения нефтяные котировки удерживают ожидания выпадения с рынка иранских баррелей в связи с санкциями США против Тегерана, считают аналитики.