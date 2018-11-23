Цены на нефть на минимумах 2018 года на фоне опасений об избытке предложения

Цены на нефть опустились до минимумов 2018 года в пятницу из-за опасений о возникновении профицита сырья на рынке на фоне слабого прогноза роста экономики.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 9.22 снизились на 1,1 процента до $61,90 после достижения отметки в $61,52 за баррель - минимума с декабря 2017 года.

Фьючерсы на североамериканскую смесь WTI опустились на 2,4 процента до $53,3 за баррель, ранее приблизившись к минимуму с октября 2017 года, достигнутому на прошлой неделе.

Мировой уровень предложения в 2018 году увеличился. США, Россия и Саудовская Аравия произвели более трети от общего объема мирового потребления, который составляет примерно 100 миллионов баррелей в сутки.

Котировки нефти отступили от максимумов начала октября примерно на 30 процентов, так как в четвертом квартале мировой объем производства начал превышать уровень потребления, ознаменовав завершение периода недостатка предложения, начавшегося в первом квартале 2017 года, согласно данным Refinitiv Eikon.