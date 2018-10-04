Нефть начинает торги в минусе после достижения свежих максимумов накануне

Цены на нефть снижаются утром в четверг после достижения новых максимумов в ходе предыдущей торговой сессии.

В 9.04 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,29 процента до $86,44 за баррель.

Накануне баррель Brent поднимался до $86,74 впервые с октября 2014 года.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $76,2 за баррель, что на 0,29 процента ниже предыдущего закрытия.

Среди факторов давления на котировки эксперты называют значительный рост недельных запасов сырья в США, а также планы крупнейших нефтедобывающих стран увеличить производство.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7,98 миллиона баррелей до 403,96 миллиона баррелей. Прирост стал самым существенным с марта 2017 года.

Добыча нефти в США в обзорный период не изменилась, оставшись на рекордном уровне 11,1 миллиона баррелей в сутки.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии накануне сообщил о планах нарастить производство нефти в ноябре к октябрю для удовлетворения растущего спроса.

О возможности увеличить нефтедобычу в случае целесообразности также сказал министр энергетики России Александр Новак.