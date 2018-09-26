Последнее обновление: 26.09.2018 10:49

Нефть WTI начинает торги в минусе, котировки Brent малоподвижны

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть WTI умеренно снижаются утром в среду, тогда как котировки Brent малоподвижны.

К 9.02 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,05 процента до $81,83 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $72,13 за баррель, что на 0,21 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась у отметки 542,2 юаня за баррель.

На понижение нефтяных котировок сыграла попытка США убедить рынок в том, что они обеспечат надёжный уровень предложения сырья накануне восстановления санкций против Ирана.

“Перед восстановлением ограничительных мер мы убедимся в том, что уровень предложения на нефтяном рынке достаточный”, – сказал на пресс-конференции в кулуарах Генассамблеи ООН директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук.

Среди других факторов давления эксперты в отрасли называют рост недельных запасов сырья в США.

По данным Американского института нефти (API), они увеличились на 2,9 миллиона баррелей до 400 миллионов против прогноза снижения на 1,3 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая в среду вечером.

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