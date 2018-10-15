Последнее обновление: 15.10.2018 12:12

Цены на нефть выросли на фоне напряженности в Саудовской Аравии

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть выросли в понедельник, так как геополитическая напряженность в связи с исчезновением известного саудовского журналиста вызвала опасения о предложении, в то время как долгосрочный прогноз спроса оказал давление на котировки.

Фьючерсы на нефть сорта Brent в 9.55 торговались по $81,42 против $80,43 за баррель при закрытии в пятницу.

Фьючерсы на североамериканский сорт WTI подорожали на $0,64 до $72 за баррель.

Власти Саудовской Аравии подверглись давлению после того, как известный критик Эр-Рияда и гражданин США, журналист Джамал Хашогги, пропал 2 октября, после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Международное энергетическое агентство сообщило, что на данный момент на нефтяных рынках наблюдается “удовлетворительный уровень предложения” и понизило прогноз мирового спроса, что оказало давление на котировки.

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