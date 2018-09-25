Цены на нефть сохраняют плюс после бурного ралли накануне

Цены на нефть находятся в положительной зоне утром во вторник после достижения 4-летних максимумов в ходе предыдущей торговой сессии за счёт ожиданий дефицита предложения сырья.

К 8.25 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,28 процента до $81,43 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $72,34 за баррель, что на 0,22 процента выше предыдущего закрытия.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась у отметки 539,8 юаня за баррель.

В начале ноября США восстановят санкции против энергетического сектора Ирана, и существовавшие сомнения относительно способности других нефтепроизводителей компенсировать выпадение объёмов иранского сырья только усилились после заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который в минувшие выходные отказался от дополнительного увеличения добычи нефти в ближайшее время.

“Иран лишится значительных объёмов экспорта, и, учитывая нежелание ОПЕК+ наращивать производство, рынок остаётся без ресурсов, необходимых для восполнения бреши в предложении”, – считает Гарри Чилингарян из BNP Paribas.