Последнее обновление: 25.09.2018 11:48

Цены на нефть сохраняют плюс после бурного ралли накануне

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть находятся в положительной зоне утром во вторник после достижения 4-летних максимумов в ходе предыдущей торговой сессии за счёт ожиданий дефицита предложения сырья.

К 8.25 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,28 процента до $81,43 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $72,34 за баррель, что на 0,22 процента выше предыдущего закрытия.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась у отметки 539,8 юаня за баррель.

В начале ноября США восстановят санкции против энергетического сектора Ирана, и существовавшие сомнения относительно способности других нефтепроизводителей компенсировать выпадение объёмов иранского сырья только усилились после заседания мониторингового комитета ОПЕК+, который в минувшие выходные отказался от дополнительного увеличения добычи нефти в ближайшее время.

“Иран лишится значительных объёмов экспорта, и, учитывая нежелание ОПЕК+ наращивать производство, рынок остаётся без ресурсов, необходимых для восполнения бреши в предложении”, – считает Гарри Чилингарян из BNP Paribas.

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