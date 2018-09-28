Акции Европы в минусе из-за опасений о новом бюджете Италии

Европейские акции снизились в начале торгов пятницы после того, как правительство Италии утвердило более высокий, чем ожидалось, целевой показатель дефицита бюджета, что может привести к конфликту Рима и Брюсселя.

Акции итальянских банков снизились на 4,5 процента, стоимость госбондов также резко упала, в то время как инвесторы сфокусировались на реакции рейтинговых агентств на решение правительства.

Панъевропейский индекс STOXX 600 к 10.54 МСК сбавил 0,4 процента, но может показать небольшой рост по итогам недели. Итальянский индекс FTSE MIB потерял 2,5 процента, немецкий DAX - 0,8 процента.

Правительство Италии в четверг утвердило целевой уровень дефицита бюджета на ближайшие три года на уровне 2,4 процента ВВП, несмотря на возражения ЕС и министра экономики страны Джованни Трии.

Показатель не превышает установленного правилами ЕС максимального уровня в 3,0 процента, однако ранее Италия обещала Брюсселю радикально снизить дефицит для ограничения роста объемного госдолга.

Акции шведской авиастроительной компании Saab подорожали на 7,2 процента после сообщения о том, что Boeing, с которой сотрудничает фирма, получила контракт ВВС США на сумму $9,2 миллиарда.