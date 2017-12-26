Nikkei снизился на малоактивных торгах, акции ритейлеров выросли

Японский фондовый индекс Nikkei снизился по итогам торгов вторника, зажатый в узком диапазоне из-за нехватки катализаторов со стороны других рынков, однако рост акций Takashimaya благодаря хорошей финансовой отчетности поддержал бумаги ритейлеров.

Nikkei опустился на 0,2 процента до 22.892,69 пункта, объем торгов был низким из-за отсутствия иностранных инвесторов в связи с рождественскими праздниками.

Акции оператора сети универмагов Takashimaya Co оказались в числе бумаг, продемонстрировавших наибольший процентный рост в индексе. Они подорожали на 3,7 процента после того, как компания отчиталась о росте операционной прибыли на 5,6 процента за девять месяцев к ноябрю благодаря высокому спросу со стороны местных клиентов и иностранных посетителей.

Бумаги других ритейлеров также выросли в цене, при этом акции Isetan Mitsukoshi Holdings прибавили 2,2 процента, Marui Group - 2,7 процента, а Kintetsu Department Store Co - 1,9 процента.

Акции розничной сети по продаже одежды Shimamura Co, однако, подешевели на 5 процентов, так как компания зафиксировала падение операционной прибыли на 11,3 процента за девять месяцев к ноябрю на фоне вялых продаж зимней одежды.

Более широкий индекс Topix потерял 0,27 процента, закрывшись на отметке 1.827,01 пункта.