Индексы S&P 500 и Dow закрылись в минусе после вступления в силу взаимных пошлин США и Китая

Американские индексы S&P 500 и Dow закрыли торги понедельника снижением после вступления в силу новых взаимных пошлин США и Китая, ослабивших надежду на переговоры между двумя странами, в то время как инвесторы ждали повышения ставки ФРС.

Семь из 11 основных секторов S&P снизились после вступления в силу пошлин США на импорт продукции из Китая стоимостью около $200 миллиардов и ответных мер Пекина.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,68 процента до 26.562,05 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,35 процента до 2.919,37 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 0,08 процента до 7.993,25 пункта.

Промышленный сектор, на который пришлись основные последствия торговой войны, оказался в аутсайдерах среди секторов S&P, потеряв 1,3 процента.

Секторы, чувствительные к изменению процентных ставок, в том числе сектор второстепенных товаров и услуг, потерявший 1,5 процента, и сектор недвижимости, сбавивший 1,9 процента, подверглись давлению в преддверии двухдневного заседания ФРС, которое начинается во вторник и, как ожидается, завершится повышением ключевой ставки.

Наибольший рост в процентном исчислении среди секторов S&P показал энергетический сектор на фоне подъема цен на нефть до четырехлетнего максимума - выше $80 за баррель - после того, как Саудовская Аравия и Россия исключили возможность немедленного увеличения добычи вопреки призывам президента США Дональда Трампа к действиям в поддержку роста глобального предложения.

В ходе утренних торгов инвесторов обеспокоили сообщения о том, что заместитель генпрокурора США Род Розенстайн собирается подать в отставку. Однако индексы стабилизировались, после того как Белый дом объявил, что Трамп в четверг встретится с Розенстайном, который курирует расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.