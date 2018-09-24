Доллар дорожает к евро и стабилен к иене

Доллар США в ходе торгов в понедельник слабо растет в паре с евро и стабилен к иене. При этом большинство азиатских валют снижаются из-за нового витка торговой напряженности. Объем торгов меньше обычного, поскольку биржи Японии и ряда других азиатских стран закрыты в связи с государственными праздниками.

В понедельник вступили в силу 10-процентные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год.

При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на эту неделю, отменен, отменен и визит китайской делегации среднего уровня, которая планировала посетить Вашингтон еще до приезда делегации во главе с вице-премьером.

Евро к 9:19 снизился к доллару на 0,14% - до $1,1732 по сравнению с $1,1749 на закрытие торгов в Нью-Йорке в прошлую пятницу. При этом по итогам прошлой недели евро прибавил 1,1% в этой паре. К японской валюте евро также снизился на 0,14% - до 132,10 по сравнению с 132,29 иены на закрытие. Курс доллара к японской нацвалюте стабилен - 112,29 иены.

Юань опустился в паре с долларом на 0,3% на торгах в Гонконге, тогда как австралийский доллар, который считается особо чувствительным к изменениям китайско-американских отношений, подешевел на 0,4%.