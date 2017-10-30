Nikkei завершил сессию малоподвижно

Японский фондовый индекс Nikkei торговался малоподвижно в понедельник, так как распродажа финансового сектора компенсировала рост акций поставщиков Apple.

Индекс Nikkei завершил торги “плоской” динамикой, значением 22.011,67 пункта, предварительно обвновив максимум 21 года на уровне 22.086,88 пункта в начале торгов.

“В преддверии значимых экономических событий в Японии и на глобальных рынках на этой неделе, инвесторы несколько осторожны”,- сказал Хикару Сато, старший технический аналитик Daiwa Securities.

Банк Японии, по прогнозам, продолжит придерживаться текущего курса после двухдневного совещания, завершающегося во вторник, а двухдневное совещание ФРС США завершится в среду, и американский регулятор, по прогнозам, сохранит прежний уровень ставок.

Японские поставщики Apple стали основным драйвером роста рынка: акции TDK Corp выросли на 0,7 процента, бумаги Foster Electric поднялись на 1,1 процента, а акции Taiyo Yuden подорожали на 0,9 процента.

Акции Apple выросли на 3,6 процента в пятницу после того, как компания опровергла предположения о слабом спросе на новый смартфон iPhone X, сказав, что число предварительных заказов на юбилейную модель устройства “зашкаливает”.

Акции финансового сектора снизились вслед за доходностью гособлигаций США. Слабую динамику показали акции страховых компаний и банковского сектора, бумаги T&D Holdings и Mitsubishi UFJ Financial Group потеряли по 1,1 процента.

Более широкий индекс Topix также завершил торги малоподвижно, у значения 1.770,84 пункта.