Фондовые индексы Европы снижаются на сигналах отсутствия согласия в правительстве Италии по бюджету

Европейские фондовые индексы снижаются в четверг.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал в ходе торгов на 0,3% - до 383,73 пункта.

Итальянский индекс FTSE MIB теряет 1,3%, французский CAC 40 опустился на 0,3%, германский DAX - на 0,5%, испанский IBEX 35 - на 0,5%.

Британский FTSE 100 прибавляет 0,1%.

Рынки Европы снижаются вслед за итальянским на опасениях, что Италия может отложить публикацию бюджета на 2019 год из-за противоречий между членами кабинета министров относительно допустимого уровня бюджетного дефицита, пишет MarketWatch.

По информации газеты Corriere della Sera, запланированное на четверг заседание кабинета министров Италии может не состояться "в связи с новыми осложнениями" в обсуждении допустимого показателя дефицита бюджета.

Согласно данным Corriere, представители партии "Лига" в коалиционном правительстве встали на сторону партии "Пять звезд", выступающей за то, чтобы бюджет страны на 2019 год был сформирован с дефицитом в размере 2,4%.

Накануне другая итальянская газета - La Stampa - написала, что бюджетный дефицит Италии в следующем году составит 1,9% ВВП при общеевропейском нормативе не выше 3% ВВП. Ранее сообщалось, что министр финансов Италии Джованни Триа согласен допустить дефицит не более 2% ВВП, чего требует от страны ЕС, пишет MarketWatch.

Новости из Италии способствуют ослаблению европейской валюты.

Евро реагирует на спекуляции о том, что дефицит бюджета Италии может быть более значительным, чем ожидается, отмечает Родриго Кэтрилл, отвечающий за валютную стратегию в National Australia Bank.

"Изначально предполагалось, что этот показатель составит порядка 1,6-1,8% ВВП. Если "Лига" поддержит более высокий дефицит, Дж.Триа может подать в отставку", - цитирует Р.Кэтрилла агентство Bloomberg.

Акции итальянских банков дешевеют на торгах в четверг: стоимость бумаг Intesa Sanpaolo снизилась на 2,9%, UniCredit - на 3,2%. Вслед за ними падают котировки акций и других европейских банков, включая Societe Generale (-1,3%), Deutsche Bank (-0,9%), Royal Bank of Scotland (-0,8%).

Бумаги UBS AG теряют в цене 1,3%. Главный исполнительный директор UBS Серджио Эрмотти в среду заявил, что торговые споры негативно сказываются на настрое клиентов банка. Этот фактор оказывает давление на показатели выручки от торговых операций в азиатском подразделении UBS, занимающемся управлением активов состоятельных граждан.

Статданные по экономике еврозоны, обнародованные в четверг, показали, что неопределенность в отношении перспектив мировой экономики на фоне усиливающегося протекционизма отрицательно отражается на уровнях потребительского и делового доверия в регионе.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в сентябре 2018 года опустился по итогам девятого месяца подряд - до 110,9 с августовских 111,6 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Сентябрьское значение индикатора является минимальным с июня прошлого года.

Непрерывное падение сводного индекса доверия в течение девяти месяцев является самым длительным подобным периодом с 2011 года.

Капитализация Hennes & Mauritz (H&M) взлетела на 10,6%. Шведский ритейлер сократил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 19% на фоне высоких расходов на развитие онлайн-операций, а также внедрение новой логистической системы. H&M, однако заявил, что его усилия в плане реорганизации операций начинают приносить плоды.