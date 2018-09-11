Dow Jones и S&P 500, Nasdaq незначительно растет

Два из трех основных американских фондовых индексов снижаются на фоне укрепления доллара и повышения доходности US Treasuries, инвесторы по-прежнему встревожены торговыми спорами США с Китаем и другими странами.

Кроме того, рынок ждет повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы на следующей неделе. Вероятность этого шага, по мнению трейдеров, близка к 100%.

По данным Thomson Reuters, Китай планирует на следующей неделе обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением ввести санкции в отношении США за несоблюдение решения ВТО в споре от 2013 года. Вместе с тем Вашингтон по-прежнему намерен обложить пошлинами по ставке до 25% практически весь объем американского импорта из КНР.

Доходность 2-летних US Treasuries, которые наиболее резко реагируют на политические новости, близка к максимуму за десять лет.

"Рынок все еще ждет развития событий в китайско-американском торговом споре после того, как в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины на дополнительные объемы товаров", - заявил вице-президент OANDA по рыночному анализу Дин Поплуэлл.

Традиционно сентябрь - слабый месяц на американском рынке акций, поскольку ряд крупных компаний завершает финансовый год в течение сентября. На этот раз ситуация усугубляется геополитическими проблемами и ожиданиями, что Федрезерв может повысить процентные ставки. "В результате инвесторы выбирают осторожность и игнорируют хорошие новости о состоянии экономики", - полагает главный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардильо.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:49 мск 11 сентября опустился на 49,83 пункта (0,19%) - до 25807,24 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 3,31 пункта (0,12%) - до 2873,82 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 6,36 пункта (0,08%) и составил 7930,52 пункта.

Цена акций Tesla Inc. опустилась на 2,2%. Компания сократит число доступных цветов своих автомобилей с семи до пяти с целью оптимизации производства. Также аналитик Nomura Instinet Ромит Шах снизил оценку акций компании с "покупать" до "нейтральной".

Курс акций крупнейшего банка США JPMorgan Chase & Co. снизился на 0,4%. Банк усилит присутствие в Люксембурге в ожидании выхода Великобритании из Евросоюза.

Рыночная стоимость производителя акустических систем Sonos Inc. рухнула на 20,5%. Компания обнародовала финансовую отчетность впервые после IPO, при этом ее чистый убыток и выручка были слабее, чем годом ранее, и не дотянули до ожиданий рынка.

Тем временем котировки акций калифорнийского чипмейкера Integrated Device Technology Inc. взлетели на 11,2% с начала торгов в Нью-Йорке. Японская Renesas Electronics Corp. объявила о покупке Integrated Device Technology за $6,7 млрд.

Аналитики UBS повысили прогноз цены акций Apple с $215 до $250 в ожидании презентации новых iPhone и других продуктов компании в среду. Бумаги Apple прибавили 0,5%.ческих систем Sonos Inc. рухнула на 20,5%. Компания обнародовала финансовую отчетность впервые после IPO, при этом ее чистый убыток и выручка были слабее, чем годом ранее, и не дотянули до ожиданий рынка