Доллар вблизи минимумов 2,5 месяцев, иена в минусе из-за ослабления бегства от риска

Доллар торговался вблизи минимумов двух с половиной месяцев в пятницу, в то время как иена также снизилась из-за ослабления спроса на валюты-убежища, поскольку инвесторы посчитали, что торговый конфликт США и Китая не приведет к непосредственным глобальным потрясениям.

Индекс доллара к корзине основных валют к 8.16 торговался без резких колебаний на уровне 93,894 после снижения до отметки 93,829 - минимума с 9 июля - на предыдущей сессии.

С начала недели индекс потерял более 1 процента на фоне ослабления опасений о торговой войне Пекина и Вашингтона.

Евро прибавил 0,1 процента до $1,1783 после подъема на 0,9 процента накануне, когда единая валюта достигла трехмесячного пика в $1,1785.

Австралийский доллар достиг трехнедельного максимума в $0,7297.

С начала недели “австралиец” вырос почти на 2 процента, отойдя от достигнутого 11 сентября минимума двух с половиной лет в $0,7085, и готовился показать рекордный за 14 месяцев недельный подъем.

Доллар подорожал на 0,2 процента до 112,745 иены - максимума за два месяца.

“Повышение доходности госбондов США, особенно двухлетних, придало доллару дополнительный импульс роста к иене в преддверии заседания Федрезерва на следующей неделе”, - сказал Масафуми Ямамото из Mizuho Securities в Токио.

Доходность двухлетних гособлигаций США на этой неделе выросла до десятилетнего пика в связи с ослаблением бегства от риска и ожиданиями повышения ставки ФРС на следующей неделе.

Австралийский доллар, фунт стерлингов и евро также существенно подорожали к иене на этой неделе.

Фунт удерживался вблизи двухмесячного пика в $1,3295, достигнутого накануне после выхода данных о розничных продажах в Британии.