Фондовая Европа торгуется в плюсе

Европейские фондовые рынки начали торги сдержанным ростом. Итальянский рынок акций является лидером роста в Западной Европе на сообщениях о том, что правящая коалиция достигла компромисса о бюджете в общих чертах.

По данным итальянской газеты La Stampa, бюджетный дефицит Италии составит 1,9% ВВП при общеевропейском нормативе не выше 3% ВВП. Ранее сообщалось, что министр финансов Италии Джованни Триа согласен допустить дефицит не более 2% ВВП. Правительство должно опубликовать новые целевые показатели бюджета и экономического роста не позднее 27 сентября.

Доходность 10-летних гособлигаций Италии опустилась на 8,2 базисного пункта (б.п.), до 2,86%, спред с аналогичными по сроку бондами Германии сузился на 12 б.п., до 231 б.п.

Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции упал в сентябре до минимума за полтора года.

Темпы роста ВВП Австрии за 2-й квартал были пересмотрены с понижением - с 0,7% до 0,6% относительно предыдущих трех месяцев. Таким образом, рост австрийской экономики оказался самым слабым со 2-го квартала 2017 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,2% - до 383,04 пункта.

Британский FTSE 100, французский CAC 40 и германский DAX прибавили по 0,1%, испанский IBEX 35 - 0,3%, итальянский FTSE MIB - 1,1%.

Курс акций британского ритейлера Next Plc подскочил на 8,1% благодаря повышению прогноза годовой прибыли.

Цена бумаг швейцарской фармкомпании Novartis AG повысилась на 0,8%. Novartis сократит около 1 тыс. рабочих мест в Швейцарии до конца 2022 года в рамках консолидации производственной сети, начатой еще в 2015 году.

Акции банка Standard Chartered Plc подешевели на 0,3%. Standard Chartered принял решение отказаться от финансирования новых угольных электростанций в рамках соблюдения Парижских соглашений о климате.