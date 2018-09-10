Фондовая Америка начала новую неделю на подъеме

Торги в понедельник американские фондовые индексы начали ростом после падения на минувшей неделе, инвесторы оценивают корпоративные новости.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:41 мск повысился на 91,41 пункта (0,35%) и составил 26007,95 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 12,09 пункта (0,42%) - до 2883,77 пункта. Nasdaq Composite прибавил 14,35 пункта (0,18%) и составил 7916,9 пункта.

На минувшей неделе S&P 500 опустился на 1%, что стало первым недельным снижением за месяц, а Nasdaq Composite потерял 2,6%, и это было рекордным падением с марта.

Главным негативным фактором для фондовых рынков в последнее время являются опасения по поводу внешнеторговых рисков.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР объемом $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.

"Мы ожидаем, что американские индексы начнут умеренно восстанавливаться после обвала на прошлой неделе, несмотря на эскалацию напряженности во внешней торговле", - говорит старший рыночный аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон.

На минувших выходных Д.Трамп в Twitter призвал Apple Inc., крупнейшую в мире компанию по капитализации, перенести производство своей продукции в США из Китая ввиду вероятного введения пошлин.

Представители Apple пока не ответили на данное заявление, однако ранее на прошлой неделе указали на то, что предложенные ранее пошлины на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд в год "не только поставят Apple в невыгодное положение по сравнению с иностранными конкурентами, но и приведут к повышению цен для потребителей, к снижению темпов роста экономики США и другим нежелательным экономическим последствиям".

Акции Apple дешевеют в начале торгов в понедельник на 1,6%.

Д.Трамп также предложил Ford перенести в Штаты производство компактного внедорожника Focus Active, однако компания ответила, что не намерена этого делать, поскольку ожидаемые продажи этого автомобиля в США не превышают 50 тыс. единиц в год.

Бумаги Ford дорожают на 1,7%.

Стоимость акций медиакомпании CBS снижается на 1,6% на новости, что главный исполнительный директор и председатель совета директоров компании Лесли Мунвз ушел в отставку на фоне ряда обвинений в сексуальных домогательствах к женщинам.

Капитализация Science Applications International Corp. (SAIC) падает на 8,2%. Американский поставщик ИТ-услуг государственным заказчикам достиг соглашения о приобретении конкурирующей Engility Holdings за $2,5 млрд, включая задолженность в размере $900 млн.

Котировки Engility поднимаются на 0,2%.

Цена бумаг United Rentals Inc. растет на 3,7% после того, как крупнейшая американская компания в сфере проката различного оборудования договорилась с фондом Platinum Equity о покупке у него конкурирующей компании BlueLine Rental за $2,1 млрд.

Котировки акций Snap Inc. опускаются на 1,6% на новости, что главный директор компании по стратегии Имран Хан намерен покинуть компанию.

Акции строительной компании Hovnanian Enterprises подорожали на 3,3%. Компания зафиксировала падение выручки в минувшем квартале, однако отчиталась об убытке в размере 1 цента на акцию, тогда как эксперты прогнозировали убыток в 6 центов на акцию.