Евро и фунт стабильны в ожидании решений центробанков

Евро и фунт стерлингов стабильны в ходе торгов в четверг в ожидании решений Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Между тем юань дорожает на сообщениях о возможности нового раунда торговых переговоров США и Китая.

По оценкам экономистов, ЕЦБ и Банк Англии в четверг сохранят ключевые процентные ставки и основные параметры денежно-кредитной политики.

На следующем отрезке времени доллар может подешеветь, что может принести облегчение рынкам акций за пределами США, например, в странах с формирующимся рынком, считает директор по инвестициям DoubleLine Capital Джеффри Гундлах. "Не думаю, что доллар возьмет новые высоты прежде, чем мы увидим новые движения вниз, - сказал он. - Возможно, к концу года доллар будет ниже, чем сейчас".

Юань прибавил 0,3% и повысился до 6,8480/$1. Администрация Д.Трампа предложила Китаю еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год - провести еще один раунд торговых переговоров до конца сентября, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их данным, приглашение китайской стороне во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ направил министр финансов США Стивен Мнучин.

Евро незначительно снижается к доллару: к 9:19 мск евро стоил $1,1621 по сравнению с $1,1626 на закрытие торгов в Нью-Йорке во вторник. Фунт также слабо снизился к доллару - до $1,3035 с $1,3045 накануне.

Курс доллара к японской нацвалюте повысился на 0,14 - до 111,42 иены со 111,26 накануне. Евро поднялся на 0,12% - до 129,52 иены против 129,36 иены накануне..

Австралийский доллар поднимается с самого низкого уровня более чем за два года благодаря позитивным данным о занятости. Число рабочих мест в Австралии выросло в августе на 44 тыс., превысив прогноз экономистов более чем вдвое. В ходе торгов австралийский доллар прибавил 0,4% в паре с долларом США.