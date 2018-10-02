Рынок акций Гонконга снизился на фоне замедления роста производственной активности в КНР

Основной фондовый индекс Гонконга Hang Seng закрыл торги вторника на двухнедельном минимуме под давлением акций финансовых и девелоперских компаний, а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, показал максимальное снижение более чем три месяца на фоне признаков замедления роста производственной активности в Китае.

По словам трейдеров, аппетит к риску подпортили также слова президента США Дональда Трампа о том, что еще “слишком рано” говорить о торговых переговорах с Китаем.

На момент закрытия торгов индекс Hang Seng снизился на 2,38 процента до 27.126,38 пункта. Индекс Hang Seng China Enterprises потерял 2,39 процента, закрывшись на отметке 10.754,56 пункта.

Субиндекс финансового сектора HSI опустился на 2,76 процента, а субиндекс сектора недвижимости - на 2,65 процента.

Субиндекс, отслеживающий акции энергетического сектора Hang Seng, снизился на 0,54 процента, а субиндекс сектора информационных технологий потерял 1,82 процента.

Рост активности в производственном секторе Китая замедлился в сентябре на фоне ослабления как внешнего, так и внутреннего спроса, показали два исследования, опубликованные в воскресенье.

В лидерах роста среди компонентов Hang Seng оказались акции WH Group, подорожавшие на 0,91 процента, а наибольшие потери понесли бумаги Swire Pacific, которые подешевели на 4,9 процента.