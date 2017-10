Рынок акций Гонконга закрылся в плюсе благодаря автопроизводителям и финансовому сектору

Фондовый рынок Гонконга закрыл торги среды ростом, нарастив преимущество, набранное в ходе предыдущей сессии, при этом в лидеры роста вышли бумаги автопроизводителей, банков и страховых компаний.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng в ходе торгов достиг 28.521,77 пункта, максимума с мая 2015 года, но затем немного сдал позиции, завершив торги ростом на 0,7 процента до 28.379,18 пункта.

Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, поднялся на 0,8 процента до 11.397,17 пункта после роста до 11.514,82 пункта, максимального показателя с августа 2015 года.

Китайский ЦБ в субботу снизил требования к объему наличности, который должна быть у банков в качестве резервов, впервые с февраля 2016 года, чтобы стимулировать кредитование проблемных компаний малой капитализации.

Аналитики сказали, что этот шаг должен улучшить чистую процентную маржу банков и рост прибыли в 2018 году.

Акции ICBC выросли на 1,8 процента, а Bank of Communications - на 0,7 процента. Бумаги китайских страховых компаний существенно укрепились: акции New China Life поднялись на 1,9 процента, а Ping An Insurance - на 1,3 процента.

Стоимость акций китайского автопроизводителя BYD выросла на 7,7 процента, а бумаги Geely Auto обновили максимум, подскочив на 4,9 процента.

Китайские рынки будут закрыты всю неделю по случаю праздника и возобновят торги 9 октября. Рынок акций Гонконга будет закрыт в четверг.