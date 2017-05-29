Индексы Гонконга в плюсе благодаря сектору недвижимости

Акции Гонконга выросли в понедельник при поддержке бумаг китайских девелоперов в ожидании хорошего спроса на дома в небольших городах Китая.

Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,2 процента до 25.701,63 пункта - максимума на момент закрытия с 3 июля 2015 года. Индекс China Enterprises вырос на 0,4 процента до 10.619,34 пункта.

Бумаги китайского девелопера China Evergrande Group Ltd подскочили на 22,8 процента, достигнув рекордного максимума на момент закрытия после того, как Morgan Stanley начал их освещение с рейтинга "выше рынка".

Акции других китайских застройщиков также выросли. Бумаги Country Garden прибавили 9,4 процента, Agile Group - 5,1 процента, China Resources Land - 2,01 процента.

Субиндекс недвижимости вырос на 1,04 процента, несмотря на решение гонконгских банков повысить ставки по ипотечным кредитам.

Китайский рынок в понедельник и вторник закрыт по случаю национального праздника. Рынок Гонконга также будет закрыт во вторник и возобновит работу в среду.