Акции Гонконга достигли пика почти 10 лет благодаря автосектору, банкам

Основной индекс Гонконга в пятницу достиг максимума почти за 10 лет благодаря подъему акций китайских автопроизводителей и банков.

Индекс Hang Seng прибавил 0,3 процента до 28.458,04 пункта - пика с конца 2007 года, индекс China Enterprises вырос на 0,5 процента до 11.459,09 пункта - максимума на момент закрытия с середины 2015 года.

Акции китайских автопроизводителей выросли: бумаги Geely Auto подорожали на 5,6 процента, достигнув рекордного пика, акции BYD Company прибавили 2 процента, а Dongfeng Motor - 1,3 процента.

Бумаги китайских банков также продолжили расти благодаря снижению норм резервирования центробанком страны.

Аналитики сказали, что снижение объема наличности, которая должна быть у банков в качестве резервов, поддержит чистую процентную маржу и рост прибыли в 2018 году.

Акции Bank of Communications подорожали на 1,2 процента, холдинга Ping An Insurance - на 1,1 процента. Бумаги девелопера China Vanke прибавили 1,3 процента.

Однако акции расположенных в Макао казино снизились после того, как туристическое управление сообщило о 2-процентном сокращении числа посетителей в годовом выражении за первые четыре дня “Золотой недели” - выходных по случаю празднования Дня образования КНР.

Бумаги Sands China снизились на 2,7 процента, WynnMacau - на 2,8 процента, а Galaxy Entertainment - на 1,9 процента.

Рынки Китая в связи с праздниками закрыты всю неделю и возобновят работу 9 октября.