Фондовый рынок Гонконга снизился вслед за акциями сектора недвижимости

Фондовые индексы Гонконга снизились по итогам торгов четверга вслед за акциями сектора недвижимости, поскольку инвесторы продолжили фиксировать прибыль после того, как ФРС США представила достаточно позитивную оценку американской экономики, но не дала указаний на сроки очередного повышения ставки.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,6 процента до 23.184,52 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, также потерял 0,6 процента и закрылся на отметке 9.696,32 пункта.

Хотя позитивные экономические данные из США и других стран и поддержали рисковые активы, неопределенность и беспокойство вокруг политики американского президента Дональда Трампа оказало давление на рынки.

По итогам первого заседания после того, как Трамп вступил в должность президента США, Федеральная резервная система оставила ключевую ставку в диапазоне 0,50-0,75 процента годовых. Американский центробанк отметил, что рост числа рабочих мест был уверенным, инфляция ускорилась, а доверие к экономике продолжило расти, хотя и не дал четкого указания на сроки следующего повышения ставки.

В лидерах падения в Гонконге сегодня оказались бумаги компаний, занятых в сфере недвижимости, подешевевшие на 0,7 процента. Акции Sino Land Co Ltd, стоимость которых выросла на 11 процентов в январе, потеряли 1,4 процента. Стоимость бумаг China Resources Land Ltd снизилась на 1,5 процента.

Акции игорных компаний продолжают нести потери ввиду того, что рост выручки игорных заведений Макао в январе оказался меньше, чем ожидалось, как показали правительственные данные в среду.

Стоимость бумаг Wynn Macau Ltd упала на 4,1 процента, а Galaxy Entertainment Group Ltd - на 1,7 процента.

Китайские фондовые рынки по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги возобновятся в пятницу.