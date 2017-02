Фондовый рынок Гонконга в минусе после длинных выходных

Фондовые индексы Гонконга снизились к концу торгов среды, так как трейдеры вернулись на рынок после длинных выходных и подхватили негативную динамику зарубежных площадок, обеспокоенных проводимой новым президентом США Дональдом Трампом политикой.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng несколько сократил потери и завершил первую торговую сессию с пятницы снижением на 0,18 процента до 23.318,39 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,48 процента, закрывшись на отметке 9.756,61 пункта.

Давление на рынки акций в регионе оказала обеспокоенность инвесторов в связи с протекционистской позицией Трампа и введенными им ограничениями на въезд беженцев в США.

Комментарии Трампа, однако, частично были нивелированы хорошими производственными данными из Китая.

Производственный сектор экономики Китая в январе рос более быстрыми темпами, чем ожидалось, поскольку рекордные объемы банковского кредитования и бум жилищного строительства продолжили благоприятствовать второй крупнейшей экономике мира.

Акции китайского производителя закусок Want Want China Holdings Ltd, которые выросли на 11,6 процента на прошлой неделе, оказались в лидерах падения среди бумаг компаний потребительского сектора, подешевев на 3,1 процента. Котировки PetroChina Co Ltd и Kunlun Energy Co Ltd снизились на 1,5 процента.

Китайские фондовые рынки по-прежнему закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Торги возобновятся в пятницу.