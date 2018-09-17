Доллар незначительно дешевеет к евро и иене

Доллар США в ходе торгов в понедельник слабо дешевеет в парах с евро и японской иеной, но уверенно растет к большинству валют азиатских emerging markets из-за нового витка торговой напряженности.

Объем торгов меньше обычного, поскольку биржи Японии закрыты в связи с государственным праздником.

По данным The Washington Post и The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поручил представителям администрации продолжить работу над пошлинами в отношении китайских товаров на $200 млрд в год на уровне 10%. Объявление о новых пошлинах ожидается уже в понедельник. При этом Пекин намеревается отклонить предложение США о новом раунде торговых переговоров и обдумывает потенциальные ответные меры, пишет WSJ.

Евро к 9:49 подрос на 0,06% - до $1,1632 по сравнению с $1,1625 на закрытие торгов в Нью-Йорке в прошлую пятницу. По итогам прошлой недели евро прибавил 0,6% в этой паре.

Курс доллара к японской нацвалюте снизился до 111,99 иены со 112,06 на конец предыдущей сессии. Евро к иене незначительно дешевеет, торгуясь на уровне 130,25 иены против 130,29 иены в пятницу..

Юань опустился в паре с долларом на 0,1% на торгах в Гонконге, тогда как южнокорейская вона и индийская рупия упали на 1%, индонезийская рупия - на 0,5%.

Вместе с тем, по мнению аналитиков Templeton, emerging markets приближаются ко дну падения, и в целом ситуация на этих рынках улучшится, хотя некоторые из них (например, Филиппины), вероятно, еще сохранят отрицательную динамику.