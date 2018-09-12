Доллар и иена дорожают сегодня

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США и японская иена дорожают к большинству валют развитых и развивающихся стран на фоне напряженности на мировом уровне в связи с нерешенными торговыми разногласиями.

Приближающийся к берегам США ураган "Флоренс" подстегивает неприятие риска и спрос на защитные активы, пишет Bloomberg.

Евро к 8:29 стоил $1,1584 по сравнению с $1,1606 на закрытие торгов в Нью-Йорке во вторник.

Курс доллара к японской нацвалюте снизился к 9:00 мск до 111,52 иены против 111,63 иены накануне.

За евро к 9:00 давали 129,18 иены по сравнению со 129,55 иены на закрытие вчерашних торгов.

Фунт стерлингов подешевел на 0,23% - до $1,3003. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье обнаружил, что министерство транспорта Великобритании вело секретную переписку с отдельными государствами ЕС, чтобы согласовать преференциальные условия в транспортной сфере в случае провала общих переговоров. М.Барнье упрекнул министра Великобритании по делам Brexit Доминика Рааба в подрыве переговоров.

Австралийский доллар обновил минимум с 2016 года в паре с долларом США. Инвесторы распродают валюты Австралии и Новой Зеландии на фоне ослабления аппетита к риску.

Валютные трейдеры ожидают, что индийские власти в ближайшее время объявят о дополнительных мерах поддержки нацвалюты, пишет Dow Jones. В понедельник и вторник ЦБ Индии продавал по $750 млн, чтобы остановить падение рупии, но она продолжила обновлять рекордные минимумы в паре с долларом.

В ходе торгов в среду индийская рупия опустилась на 0,1% - до 72,9 рупии/$1.