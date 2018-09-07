Иена дорожает к доллару

В ходе сегодняшних азиатских торгов иена дорожает относительно доллара и ряда других валют на фоне роста спроса на активы "тихой гавани" в связи с сигналами о том, что США готовятся вступить в торговый спор с Японией.

Курс доллара США относительно иены опустился к 9:26 до 110,66 иены по сравнению со 110,75 иены на закрытие предыдущей сессии.

Пара евро/иена торговалась на то же время на уровне 128,80 иены против 128,73 иены накануне.

Евро чуть дорожает к доллару, по состоянию на 9:26 мск евро стоил $1,1637 по сравнению с $1,1625 по итогам сессии в четверг.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с обозревателем The Wall Street Journal Джеймсом Фрименом дал понять, что обеспокоен условиями торговых отношений Штатов и Японии.

Он назвал "хорошими" свои отношения с японскими лидерами, но добавил, что такие отношения "конечно же, закончатся, как только я скажу им, сколько они должны заплатить", пишет газета.

"Время публикации этой информации очень важно, поскольку служит напоминанием для Японии перед стартом саммита с США, который состоится позднее в этом месяце", - цитирует Bloomberg экономиста Mizuho Bank Ltd. в Токио Дайсуке Каракаму.

По данным японского издания Asahi, встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ с Д.Трампом может пройти в Нью-Йорке 25 сентября.

В центре внимания трейдеров также остается торговый спор США с Китаем: трейдеры ждут, что Д.Трамп в ближайшее время объявит о новом раунде повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $200 млрд.

"Азиатские фондовые рынки падают, и следующий шаг Трампа по отношению к КНР остается в центре внимания инвесторов", - отмечает аналитик по валютным рынкам Westpac Шон Кэллоу.

"Это негативный фактор для различных валют, но, динамика австралийского доллара, как обычно, является показателем ухода трейдеров от рисков в Азии", - цитирует эксперта газета Financial Times.

Курс доллара США относительно австралийского доллара вырос в ходе торгов на 0,6% - до 1,3978 австралийского доллара.