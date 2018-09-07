Рынок акций США сократил падение

Американские фондовые индексы сократили падение в ходе торгов в пятницу, поскольку многие технологические компании вернулись к росту после масштабной распродажи предыдущих сессий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:07 мск 7 сентября опустился на 53,47 пункта (0,21%) - до 25942,40 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,26 пункта (0,08%) - до 2875,79 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 16,50 пункта (0,21%) и составил 7939,23 пункта.

Вместе с тем сохраняются опасения, связанные с торговыми спорами США и Китая. Инвесторы ожидают, что президент США Дональд Трамп может объявить о новых пошлинах на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд.

По итогам недели все три основных индекса, вероятно, продемонстрируют снижение.

Безработица в США в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,9%, свидетельствуют данные министерства труда страны. Между тем число рабочих мест в экономике США подскочило на 201 тыс. человек.

Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 190 тыс. и снижения безработицы до 3,8%.

Средняя почасовая оплата труда американцев увеличилась в прошлом месяце на 0,4%, до $27,16, однако показатели за предыдущие месяцы были пересмотрены со снижением. Рост оплаты труда в годовом выражении ускорился до 2,9% - максимума за девять лет.

Цена бумаг Apple поднялась на 0,9%, Alphabet - на 0,1%, Amazon - на 0,2%, Facebook - на 1,2%. На этой неделе отраслевой индекс технологического сектора упал на 2,6%.

Акции Micron Technology подорожали на 3,1% после обвала в предыдущие две сессии, связанного с опасениями относительно ценообразования чипов NAND. Аналитики Сowen & Co. продолжают верить в потенциал Micron и отрасли в целом и отмечают, что не видят серьезных проблем на рынке, которые оправдали бы паническую распродажу последних дней.

Котировки ADR Alibaba Group Holding поднялись на 2,2%. Компания объявила о выкупе депозитарных расписок на открытом рынке в рамках ранее объявленной программы buyback для акций на $6 млрд.

Рыночная стоимость Campbell Soup уменьшилась на 0,3%. Инвестор-активист Дэниэл Лёб хочет заменить весь состав совета директоров Campbell Soup на предстоящем годовом собрании акционеров.

Курс акций Tesla падает самыми быстрыми темпами за два года, на 10%. В пятницу из компании ушел главный бухгалтер Дэйв Мортон, не проработавший в ней и месяца. А глава отдела кадров Габриэль Толедано заявила, что не планирует возвращаться в Tesla.