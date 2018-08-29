Евро слабо снижается к доллару, иена в целом стабильна

Доллар США укрепляется в паре с евро на оптимистичных новостях из внешнеторговой сферы, стабилен к иене в ходе торгов в среду. По отношению к иене американская валюта стабильна.

Как сообщалось, переговоры по торговле между США и Канадой возобновились накануне в Вашингтоне. Их ведут глава канадского МИД Христя Фриланд и торгпред США Роберт Лайтхайзер. По сообщениям СМИ, канадская сторона согласилась пойти на уступки в вопросе поставок молочной продукции, если Штаты будут готовы к компромиссам в других сферах.

Ранее стало известно, что США и Мексика достигли соглашения о будущем взаимной торговли.

Также валютные трейдеры ждут пересмотренных данных об изменении ВВП США во втором квартале, которые будут обнародованы в среду. Предварительные данные указали на рост американской экономики в апреле-июне на 4,1%, и эксперты ожидают пересмотра показателя на 4%.

Евро подешевел к 9:37 на 0,2% - до $1,1672 против $1,1695 на закрытие сессии во вторник. Курс доллара составляет 111,20 иены против 111,19 иены накануне.

Стоимость единой европейской валюты к указанному времени снизилась до 129,78 иены по сравнению со 130,04 иены в предыдущую сессию.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос в ходе торгов в среду на 0,14%.