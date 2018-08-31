Американские биржи закрылись спадом

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением на фоне опасений из-за торгового спора США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,53% и составил 25986,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,44% — до 2901,13 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ сократился на 0,26% и составил 8088,36 пункта.

Напряженность в торговых отношениях Китая и США продолжает оказывать давление на настроение инвесторов. Рынки с пессимизмом ждут, что в конце сентября может вступить в силу следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры.