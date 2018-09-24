МВД Беларуси поддерживает ужесточение наказания для нетрезвых водителей

МВД Беларуси поддерживает инициативу Генпрокуратуры Беларуси ужесточить наказание нетрезвых водителей.

Генпрокуратура РБ предлагает установить минимальный и увеличить максимальный срок наказания в виде лишения свободы за нетрезвое вождение с тяжкими последствиями, предусмотреть применение безальтернативного пятилетнего срока лишения права управления транспортным средством.

«Мы выступали всегда за то, чтобы ужесточать ответственность водителей, находящихся в нетрезвом виде за рулем. Наше твердое убеждение в том, что пьяный за рулем - это потенциальный убийца, ни много, ни мало. Человек осознанно доводит себя до такого состояния, осознанно садиться управлять источником повышенной опасности, косвенно предполагая, что может совершить дорожно-транспортное происшествие", - заявил сегодня глава МВД Игорь Шуневич, которого цитирует БелТА.

"Мало того, мы будем, скорее всего, выступать соавторами этих предложений", - добавил министр.