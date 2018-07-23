Иена дорожает на слухах, что Банк Японии может внести изменения в ДКП

Доллар США слабо дешевеет по отношению к евро в ходе торгов в понедельник после обвала в пятницу, иена дорожает на слухах, что Банк Японии может внести изменения в денежно-кредитную политику по итогам заседания, которое состоится на следующей неделе.

Курс ДКП Банка Японии остается неизменным с 2016 года, когда ЦБ заявил о намерении контролировать кривую доходности гособлигаций, чтобы повысить эффективность покупки бондов и отрицательных процентных ставок.

Тем не менее прибыль банков и трейдеров по-прежнему находится под давлением, и теперь руководство ЦБ начало обсуждать возможность введения новых мер, сообщают различные СМИ, включая Bloomberg и Asahi.

Курс доллара к иене по состоянию на 9:23 мск опустился до 110,94 иены по сравнению с 111,41 иены на закрытие предыдущей сессии.

Евро снизился к японской валюте до 130,14 иены против 130,63 иены накануне.

Стоимость евро относительно доллара поднялась до $1,1732 против $1,1724 по итогам сессии в прошлую пятницу, когда доллар рухнул на 0,7%.

Индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику американской валюты к 16 основным валютам мира, уменьшился в ходе торгов на 0,12%.