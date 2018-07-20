Юань сходил на минимум 1 года, доллар в обороне после комментариев Трампа

Юань упал в пятницу до минимальной отметки более чем за год, а доллар снизился к основным конкурентам после того, как президент США Дональд Трамп выразил озабоченность по поводу укрепления американской валюты.

Китайская валюта ослабла после того, как Народный банк Китая седьмой день подряд понизил курс юаня к доллару. Регулятор установил средний обменный курс на уровне 6,7671 юаня за доллар - это минимальное значение за год.

Юань на офшорном рынке терял более полупроцента, снижаясь до 6,8358 за доллар, минимального уровня с 27 июня 2017 года. Позднее он восстановил часть потерь и торговался около отметки 6,7877 за доллар, на 0,1 процента хуже уровня предыдущего закрытия.

В фокусе внимания рынков - интервью Трампа телеканалу CNBC, к ходе которого американский лидер сказал, что сильный доллар ставит США в невыгодное положение и что “китайская валюта камнем летит вниз”.

Трамп также выразил недовольство ужесточением денежно-кредитной политики ФРС, сказав, что его беспокоит возможное влияние этого на экономику США и конкурентоспособность страны.

Позднее Белый дом заявил, что президент уважает независимость американского центробанка и не вмешивается в решения, принимаемые Федрезервом.

По отношению к японской иене доллар отыграл часть потерь, понесенных ранее, когда он опускался вплоть до отметки 112,05 иены с полугодового максимума на уровне 113,18 иены. Он торгуется вблизи 112,37 иены, на 0,1 процента ниже уровня предыдущего закрытия.

Евро укрепился на 0,1 процента до $1,1645. В четверг он снижался до минимума за почти три недели на уровне $1,5750.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, практически не меняется, торгуясь вблизи 95,157, немного выше психологически важной отметки на уровне 95.

Он отступил от годового максимума на уровне 95,652 к отметке 94,333 после комментариев Трампа, но затем отыграл часть потерь.

Австралийский доллар подрос на 0,1 процента до $0,7362, восстанавливая позиции после падения почти на полпроцента ранее.