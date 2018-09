Большинство рынков акций Азии завершило торги в минусе

Большинство рынков акций Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник завершили торги в красной зоне из-за очередного витка торговой войны США и Китая, а также общей настороженности инвесторов по отношению к активам развивающихся стран.

Позитивные данные о росте ВВП поддержали положительную динамику в Японии.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что готов обложить пошлинами дополнительный объем импорта китайских товаров на сумму $267 млрд в год. Он добавил, что американские власти заканчивают подготовку к введению ранее объявленных пошлин на продукцию из КНР объемом $200 млрд. С учетом уже принятых мер практически все поставки из Китая могут оказаться под новыми тарифами.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific завершил в минусе восьмую сессию подряд.

Китайский Shanghai Composite опустился на 1,2% и приблизился к самому низкому уровню с января 2016 года, Shenzhen Composite потерял 1,8%, гонконгский Hang Seng - 1,3%.

Рост китайского экспорта в долларовом выражении замедлился в августе 2018 года до 9,8% с 12,2% месяцем ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Импорт в долларовом выражении увеличился на 20% в августе после июльского скачка на 27,3%. Профицит торгового баланса КНР снизился до $27,91 млрд по сравнению с $28,05 млрд в июле.

Консенсус-прогноз экспертов для роста долларового экспорта составлял 10%, импорта - 17,7%, для торгового профицита - $31 млрд.

Потребительские цены (индекс CPI) ускорили рост в августе до 2,3% в годовом выражении с 2,1% в июле, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали сохранение темпов роста цен на уровне 2,1%.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,3%, более широкий индекс Topix - на 0,2%.

Оценка роста японской экономики во втором квартале 2018 года улучшена с 0,5% до 0,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и с 1,9% до 3% в годовом выражении, свидетельствуют пересмотренные данные кабинета министров Японии. Экономисты ожидали изменения до 0,7% и 2,6% соответственно.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился, южнокорейский KOSPI повысился на 0,3%, индийский Sensex упал на 1,2%.

Правительство Индонезии ожидает сохранения экономической нестабильности и неопределенности до 2019 года, при этом риски в следующем году могут возрасти из-за нормализации денежно-кредитной политики в США и различных торговых споров. Индонезийский фондовый индекс Jakarta Composite опустился на 0,4%.

Азиатские поставщики Apple Inc. в понедельник вошли в число лидеров падения, поскольку американская компания предупредила, что новые пошлины США повлияют на многие виды ее продукции и повысят издержки. Котировки акций Hon Hai Precision Industry Co. упали на 3,4% на торгах в Тайбэе, обновив минимум за два года, Genius Electronic Optical Co. - на 8,9%, Largan Precision Co. - на 7,8%. В Гонконге бумаги AAC Technologies Holdings подешевели на 3,6%.

Д.Трамп призвал Apple перенести производство своей продукции на территорию США на фоне пошлин на ввоз товаров из Китая.

Вместе с тем курс акций Samsung Electronics вырос на 1,3%, SK Hynix - на 0,8% на заявлениях американского президента об Apple.

Цена бумаг производителя китайского цемента Anhui Conch Cement рухнула на 5,3% - самыми быстрыми темпами за три года.

На торгах в Токио акции Sony подорожали на 0,2%, Fanuc - на 9,7%, Omron - на 0,4%. Повышению стоимости акций банков и страховых компаний способствовал пятничный рост доходности US Treasuries.