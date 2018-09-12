Фондовые рынки АТР снизились на фоне растущей напряженности во внешней торговле

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились по итогам торгов в среду из-за рисков, связанных с внешней торговлей.

"Азиатские индексы оказались под влиянием растущей напряженности во внешней торговле, укрепления доллара и рисков распространения проблем emerging markets, а слабость китайской экономики только добавила негатива", - говорит аналитик AMP Capital Investors Надер Найеми.

Как сообщают СМИ, Китай планирует обратиться во Всемирную торговую организацию за разрешением ввести санкции против США в связи с неисполнением Вашингтоном решения, связанного с американскими антидемпинговыми пошлинами.

Решение было принято по итогам разбирательства, инициированного еще в 2013 году и касавшегося пошлин на широкий ряд импортируемых из Китая товаров на общую сумму $8,4 млрд. Американский метод подсчета пошлин был признан незаконным. С тех пор президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности выхода Штатов из ВТО.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific завершил в минусе 10-ю сессию подряд, чего не наблюдалось с 2002 года. За это время индикатор потерял почти 5%.

Индекс MSCI Asia Pacific без учета Японии упал до минимального уровня с июля 2017 года.

Гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,29%, укрепив "медвежий" тренд и обновив минимальное значение за 14 месяцев. Китайский Shanghai Composite потерял 0,33%, Shenzhen Composite - 0,41%.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,27%, более широкий Topix - на 0,45%.

Фондовый рынок Японии снизился, даже несмотря на падение иены, что обычно является позитивным фактором для акций компаний, ориентированных на экспорт.

Акции производителя электроники Panasonic подешевели на 1,45%, автопроизводителей Toyota и Honda - на 0,6% и 1,8% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,06%, южнокорейский Kospi опустился на 0,01%, индийский BSE Sensex вырос на 0,81%.

Как стало известно в среду, индекс потребительского доверия в Австралии в сентябре упал до 100,5 пункта со 103,6 пункта в августе. Его значение стало минимальным с прошлого ноября.

Стоимость бумаг страховой группы AIA Group повысилась на 1,3%, бумаги интернет-гиганта Tencent подорожали на 0,1%.

Капитализация фармкомпании Sino Biopharma рухнула на 14%, рекордными темпами за два года, а акции производителя одежды Shenzhou, добавленного в индекс Hang Seng в понедельник, подешевели на 2,2%.

Цена акций Samsung Electronics снизилась на 1,1%, SK Hynix - на 2%.

Тем временем бумаги корейской фармкомпании SillaJen Inc. взлетели в цене на 11%, до максимума за 19 месяцев.

Рыночная стоимость китайского производителя спортивной одежды Anta Sports снизилась на 9,2% на новости, что накануне она обратилась к финскому конкуренту Amer Sports с предложением о покупке. По слухам, Anta предложила за компанию 3,4 млрд евро.

Котировки акций малазийской авиакомпании AirAsia упали на 6,2%.