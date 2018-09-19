Фондовые рынки АТР ростом завершили торги в среду

Азиатские фондовые индексы выросли в среду, несмотря на эскалацию торгового спора США и Китая.

Улучшению настроя трейдеров способствовали заявления премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, который выступил в защиту глобальной торговой системы, основанной на определенных правилах, а также дал понять, что предпочел бы преодолевать противоречия в отношениях с торговыми партнерами с помощью консультаций, а не протекционистских мер.

Сводный индекс фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific увеличился по итогам торгов на 1,1%, завершив подъемом вторую сессию подряд.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,1%, гонконгский Hang Seng - 1,2%, китайский Shanghai Composite - 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%, южнокорейский KOSPI потерял менее 0,1%.

Ли Кэцян, выступивший в среду на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Тяньцзине, дал хорошую оценку состоянию китайской экономики и пообещал наращивать инвестиции в инфраструктуру.

Он повторил, что власти страны будут способствовать развитию новых технологий для поддержки экономического роста, а также подтвердил обещания правительства снизить налоги и принять меры для улучшения деловой среды, как для китайского, так и для зарубежного бизнеса.

В своем выступлении Ли Кэцян напрямую не упоминал эскалацию торгового спора США и Китая, однако заявил о поддержке мирового порядка в торговле и осудил односторонние попытки изменить действующие правила, пишет газета The Wall Street Journal.

Как сообщалось, в ночь на вторник президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру ввести новые пошлины на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году они могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Китайский Минфин, в свою очередь, сообщил, что введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год также с 24 сентября.

Стоимость акций китайской BYD Electronic, поставщика деталей для Apple Watch, подорожали на 9,3% по итогам торгов в Гонконге в среду. Эксперты Orient Securities отметили сильные прогнозы продаж Apple Watch 4-й серии, что, по их мнению, окажет поддержку BYD.

Цена бумаг автопроизводителя Great Wall Motor взлетела на 12% в Гонконге после того, как стало известно, что председатель совета директоров компании Вэй Цзяньцзюнь купил акции Great Wall на общую сумму 110,5 млн гонконгских долларов ($14 млн) за последние три дня.

Среди акций китайских компаний, торгующихся в Гонконге, существенный рост также показали страховщик Ping An (+2,4%), интернет-гигант Tencent (+1,1%), а также нефтекомпания CNOOC (+2,5%).

Котировки акций японских компаний сферы страхования жизни подорожали на фоне роста доходностей US Treasuries. Цена бумаг Dai-ichi Life, активно инвестирующей в казначейские облигации США, подскочила на 4,2% и 3,3%.

Банк Японии, завершивший в среду двухдневное заседание, не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики. Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии оставлена на уровне около нуля, говорится в сообщении ЦБ. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%.

Решения совпали с ожиданиями рынка.

Японский ЦБ также подтвердил июльскую формулировку о том, что он готов в дальнейшем скорректировать ориентиры доходности гособлигаций, допустив их колебания в зависимости от уровня экономической активности и инфляции.

Ранее глава Банка Японии Харухико Курода дал понять, что допускает повышение доходности десятилетних госбумаг до 0,2%.

Австралийский рынок вырос в среду вслед за котировками сырьевых компаний: бумаги BHP и Rio Tinto подорожали на 2,9% и 3%, Fortescue - на 4,7%.