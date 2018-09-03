Рынки акций Азии завершили торги в понедельник снижением

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали снижение в первую сентябрьскую сессию из-за опасений, связанных с эскалацией напряженности в отношениях США с Канадой и Китаем.

Кроме того, инвесторов преследуют опасения в отношении сложной финансовой ситуации в Аргентине и Турции, заявил агентству Bloomberg директор Ciptadana Sekuritas Asia Джон Теджа.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 0,6%. Биржи Вьетнама закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.

Переговоры США и Канады о пересмотре соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) завершились в пятницу без подписания каких-либо документов, сообщает The Wall Street Journal. В субботу президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что не видит политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА.

Кроме того, по данным СМИ, Д.Трамп рассматривает возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд уже на этой неделе, после того, как истечет срок принятия комментариев от представителей общественности по поводу пошлин. Срок истекает 6 сентября.

Китайский индекс Shanghai Composite опустился на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Индикатор активности в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin совместно с Markit, в августе снизился до 50,6 пункта с 50,8 пункта в июле. Августовское значение показателя было минимальным с июня 2017 года, хотя и осталось выше 50 пунктов, что говорит о продолжающемся усилении активности в экономике, хотя и более медленными темпами.

Рост показателя новых заказов был самым слабым с мая 2017 года, а экспортные продажи снизились пятый месяц подряд, объявила Caixin.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на гонконгской бирже уменьшился в понедельник на 2,1%.

Японский индикатор Nikkei 225 опустился на 0,7%, более широкий Topix - на 0,9%.

Котировки акций технологических компаний Японии уменьшились, в частности, Softbank Group - на 0,5%, Line Corp. - на 0,6%.

Кроме того, заметно снизились цены бумаг японских экспортеров, в том числе производителя электроники Sony Corp. - на 1,1%, автоконцерна Toyota Motor Corp. - на 1,7%, производителя промышленных роботов Fanuc Corp. - на 2%.

Рыночная стоимость металлургической Nippon Steel & Sumitomo Metal упала на 1,7%, нефтяной Inpex - на 1,3%.

Японская Renesas Electronics потеряла 6,4% на торгах в понедельник на сообщениях о том, что она близка к покупке калифорнийской Integrated Device Technology за $6 млрд.

Значение южнокорейского индекса Kospi в понедельник уменьшилось на 0,7%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. упала на 2,1%, SK Hynix - на 2,9%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,1%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на торгах в Сиднее на 0,6% и 1,3% соответственно.