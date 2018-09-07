Азиатские рынки акций закрылись в красной зоне

По итогам торгов в пятницу большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизилось на опасениях по поводу ухудшения ситуации в emerging markets.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,2%, до 160,25 пункта. С начала недели индикатор упал на 3,2%, рекордными темпами с конца марта.

Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix уменьшились соответственно на 0,8% и 0,48%. Давление на рынок оказал скачок курса иены, что усугубило негативную ситуацию после обрушившегося на страну "двойного удара" стихий - тайфуна и землетрясения, отмечает MarketWatch.

Nikkei завершил "в минусе" шестые торги подряд, чего не происходило с конца января, а падение Topix на текущей неделе стало максимальным с марта.

Кроме того, инвесторов обеспокоили заявления президента США Дональда Трампа, указывающие на то, что Япония может стать следующей в "торговой войне", поскольку Штаты стремятся уменьшить дефицит в торговле со своими основными партнерами.

В пятницу снизились котировки акций крупных японских экспортеров, в том числе производителя электроники Sony - на 0,9%, автомобильных компаний Toyota и Honda - на 1,1% и 0,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял менее 0,01%, обновив минимум за 13 месяцев.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга увеличился на 0,7%.

Цена акций одного из крупнейших банков КНР China Construction Bank опустилась на 0,2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 0,26%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. снизилась на 2,6%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 3,7%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,27%, его недельное падение стало худшим с февраля.

Подешевели акции нефтепроизводителей, в том числе Oil Search - на 2,1%, Woodside Petroleum - на 1,2%.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. уменьшилась на 0,3%.

Капитализация фармкомпании Sigma Healthcare подскочила на 5,1% после обвала на 12% в четверг на слабом прогнозе прибыли.