Фондовые индексы стран АТР не показатели единой динамики во вторник

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показатели единой динамики во вторник, и как следствие сводный индекс региона остался на уровне начала сессии.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific завершил торги без изменений, на уровне 159,05 пункта, неоднократно поменяв динамику в ходе торгов.

Участники рынка оценивали новость о том, что США и Северная Корея обсуждают возможность проведения второй личной встречи между лидерами стран, а также прогресс в переговорах по Brexit.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,3%, более широкий Topix - на 0,67%.

Позитивным фактором для японского фондового рынка стало снижение курса иены. Нацвалюта Японии дешевеет к доллару на 0,25% во вторник после снижения на 0,1% накануне, что повышает прибыль японских экспортеров.

Акции фармкомпании Daiichi Sankyo подорожали на 4,3%, производителя алкогольных напитков Kirin Holdings - на 2,7%, производителя косметики Shiseido - на 2,1%.

Гонконгский Hang Seng упал на 0,72%, и теперь его снижение с январского пика превысило 20%, что соответствует определению "медвежьего" тренда.

Китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,18%, тогда как Shenzhen Composite увеличился на 0,17%.

Стоимость бумаг страховой группы AIA Group повысилась на 0,2%, однако бумаги интернет-гиганта Tencent подешевели на 1,8%.

Также опустилась капитализация операторов казино в Макао. Котировки акций Galaxy Entertainment уменьшились на 5,7%, Sands China - на 3,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,62%, южнокорейский Kospi опустился на 0,24%, индийский BSE Sensex - на 1,34%.

Цена акций Samsung Electronics снизилась на 1%, SK Hynix - выросла на 0,1%.

Бумаги главного сборщика устройств для Apple, тайваньской Foxconn, подорожали на 1,9% перед презентацией новых смартфонов iPhone.

Рыночная стоимость южнокорейской финкомпании Meritz Securities увеличилась на 4,4%, рекордными темпами с мая.

Котировки бумаг новозеландского производителя молочной продукции A2 Milk подскочили на 4,9%, фармкомпании Ryman Healthcare - на 0,4%.