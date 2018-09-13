Фондовая Азия завершила торги на подъеме

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли сегодня на информации о желании США возобновить торговые переговоры с Китаем.

Газета The Wall Street Journal сообщила в среду, что министр финансов США Стивен Мнучин направил Китаю предложение провести новый раунд переговоров позднее в этом месяце. Этот шаг эксперты расценивают как сигнал того, что Вашингтон стремится понизить градус напряженности в отношениях с КНР, а также попытаться договориться с Пекином, прежде чем администрация американского президента Дональда Трампа введет повышенные пошлины в отношении дополнительного списка товаров китайского экспорта объемом $200 млрд.

Сводный индекс фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) MSCI Asia Pacific в четверг вырос на 0,9% после снижения в течение предыдущих 10 сессий.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил к закрытию рынка почти 1%, гонконгский Hang Seng - 2,5%, китайский Shanghai Composite - 1,2%, причем индикатор Гонконга вырос впервые с 4 сентября.

Южнокорейский KOSPI завершил торги повышением на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%.

Акции Tencent подорожали на 5%, China Construction Bank - 3,3%, Ping An - 2,7%, Geely - 8,4%.

Среди японских компаний лидерами роста стали SoftBank (+4,7%), Toyota (+1,8%) и Honda (+2%).

Главный экономист по рынкам АТР ING Роберт Карнелл относится с осторожным оптимизмом к действиям США в плане переговоров с Китаем. "Я опасался, что члены американской администрации, занимающие жесткую позицию в отношении Китая, просто не примут никакие предложения КНР, что спровоцирует разгорание торговой войны в полную силу", - говорит эксперт.

"Многие эксперты говорили о том, что Китай, возможно, никогда не будет готов пойти на уступки в той степени, которая будет достаточна для отказа США от торгового спора", - цитирует Р.Карнелла газета Financial Times.

Котировки акций технологических компаний снизились вслед за падением этого сектора накануне в США. Стоимость бумаг Taiwan Semiconductor упала на 2,1%, Samsung - на 1,1%.

Тем временем австралийский рынок акций упал вслед за котировками акций финансовых компаний, индикатор финсектора в индексе S&P/ASX 200 снизился на 1,1%. Согласно официальным статданным, обнародованным в четверг, безработица в Австралии в августе текущего года осталась на уровне 5,3%, число рабочих мест увеличилось на 44 тыс. по сравнению с июлем.