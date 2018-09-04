Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific снизился по итогам четвертой сессии подряд

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили преимущественно в минусе торги во вторник, при этом сводный индекс региона снизился по итогам четвертой сессии подряд на сохраняющихся рисках эскалации внешнеторговых конфликтов.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустилась по итогам торгов на 0,2%, до 163,93 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,05%, более широкий Topix потерял 0,12%.

Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,94%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, Shenzhen Composite - на 1,16%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,28%, индийский BSE Sensex - 0,35%. Южнокорейский Kospi вырос на 0,38%.

"Опасения по поводу торговых войн продолжают оказывать влияние на настроение инвесторов, как и пессимизм по поводу Турции и Аргентины, - говорит CEO PT Sucorinvest Asset Management Джемми Пол. - Если котировки пойдут вверх, скорее всего, это станет результатом действий отдельных инвесторов, которые посчитают текущий уровень акций привлекательным".

Цена бумаг высокотехнологичных японских компаний увеличилась во вторник. Акции Keyence подорожали на 0,8%, Sysmex - на 1,9%, Mitsubishi Electric - на 0,4%.

Вместе с тем автомобильный сектор Японии завершил торги в минусе. Стоимость бумаг Toyota снизилась на 0,6%, Honda и Subaru - на 1,2% и 1,5% соответственно.

Капитализация сети аптек Tsuruha поднялась на 3,8% после того, как аналитики Jefferies улучшили рекомендации по бумагам компании до "покупать".

Котировки акций Mitsubishi UFJ Financial Group увеличились на 0,4% после улучшения рекомендаций по ним до "выше уровня рынка" от экспертов Daiwa.

Цена бумаг интернет-гиганта Tencent повысилась на 1,7%, стоимость акций страховщика Ping An выросла на 1,25%.

Котировки бумаг производителя электроники Samsung Electronics поднялась на 0,4%.