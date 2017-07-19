Samsung переработает в металлы отозванные Galaxy Note 7

Южнокорейская компания Samsung объявила о намерении переработать отозванные из продажи смартфоны Galaxy Note 7 в 157 тонн золота, серебра, кобальта и меди, сообщает пресс-служба компании.

Компания также приняла решение извлечь и использовать ключевые компоненты смартфона, такие как модули OLED-дисплеев и модули камер, которые будут использованы для ремонта или продажи.

Samsung планирует сотрудничать с южнокорейскими и иностранными компаниям для извлечения и утилизации электронных деталей.

В начале сентября 2016 года Samsung приняла решение отозвать все выпущенные смартфоны Galaxy Note 7 из-за вероятности самовозгорания аккумулятора, а также приостановить их продажи.