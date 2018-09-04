Доллар умеренно растет к евро и иене

Доллар США умеренно укрепляется в паре с евро и иеной на оптимистичных новостях из внешнеторговой сферы, стабилен к иене в ходе торгов во вторник.

Евро подешевел к 9:10 до $1,1601 против $1,1619 на закрытие сессии в понедельник. Курс доллара составляет 111,31 иены против 111,07 иены накануне.

Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе 129,13 иены по сравнению со 129,05 иены в предыдущую сессию.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос в ходе торгов во вторник на 0,06%.

Австралийский доллар тем временем поднимается на 0,2% к доллару США и на 0,3% к евро после того, как ЦБ Австралии сохранил позитивный прогноз относительно экономики страны.

"Австралийская валюта получила поддержку от заявлений ЦБ, которые продемонстрировали, что руководство Центробанка по-прежнему в целом позитивно оценивает фундаментальные макроэкономические показатели, - говорит аналитик IG Group Holdings Кайл Родда. - Трейдеры вновь закупаются австралийскими долларами, довольные тем, что ЦБ не стал сгущать краски".

Курс малазийского ринггита снижается к доллару США на 0,15% и приближается к минимальной в этом году отметке 4,15 ринггита за $1. Эксперты AmBank Research ожидают, что слабость местной валюты сохранится в ближайшей перспективе на фоне торговых проблем. Тем не менее, эффективные меры ЦБ Малайзии оказывают валюте страны определенную поддержку - с начала года ринггит упал к доллару на 2,2%, то есть значительно меньше, чем индонезийская рупия или другие валюты развивающихся стран Азии.